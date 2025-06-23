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Kenan ''Yıldız''laştı, Juventus rakibine fark attı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda G Grubu ikinci maçında Juventus, Wydad'ı 4-1 mağlup ederken, İtalyan ekibinin iki golünü milli oyuncu Kenan Yıldız kaydetti.

Kaynak: İHA
Kenan ''Yıldız''laştı, Juventus rakibine fark attı - Resim: 1

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda G Grubu ikinci maçında İtalyan ekibi Juventus ve Fas takımı Wydad, Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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Kenan ''Yıldız''laştı, Juventus rakibine fark attı - Resim: 2

El Salvadorlu hakem Hector Martinez'in yönettiği mücadelenin 6. dakikasında Abdelmounaim Boutouil'in kendi kalesine attığı golle Juventus 1-0 öne geçti. 16. dakikada mili oyuncu Kenan Yıldız'ın fileleri havalandırmasıyla İtalyan ekibi farkı 2'ye çıkardı. 

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Kenan ''Yıldız''laştı, Juventus rakibine fark attı - Resim: 3

25. dakikada Thembinkosi Lorch ile Wydad skoru 2-1'e getirirken, ilk yarı bu skorda tamamlandı. 69. dakikada Kolo Muani'nin pasında Kenan Yıldız topu ağlara göndererek, kendisinin ikinci takımını üçüncü golünü kaydetti. 

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Kenan ''Yıldız''laştı, Juventus rakibine fark attı - Resim: 4

85. dakikada Kenan Yıldız yerini Federico Gatti'ye bırakırken, 90+5. dakikada

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