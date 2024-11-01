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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü kahkahaya boğdu

Benfica'da tarih yazan Milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Benfica'nın YouTube kanalında yayınladığı ''Birbirimizi ne kadar tanıyoruz?'' programındaki diyalogları ile kahkaha tufanı yaşattı.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü kahkahaya boğdu - Resim: 1

A Milli Takımımızın 2 başarılı ismi Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica'da gösterdikleri performansla alkış toplamaya devam ediyor.

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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü kahkahaya boğdu - Resim: 2

Benfica taraftarının gönlünü fetheden ikili, kulübün YouTube hesabında yayınladığı ''Birbirimizi ne kadar tanıyoruz?'' programına konuk oldu.

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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü kahkahaya boğdu - Resim: 3

Orkun Kökçü'nün ''Ben en çok neden korkarım?'' sorusuna Kerem Aktürkoğlu'nun verdiği ''Yani cevabı belli, Allah'tan korkarsın'' cevabı izleyenleri de güldürdü.

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