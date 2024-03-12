Kiralanacağı iddia edilmişti; Real Madrid Arda Güler kararını verdi

Türk yeteneğin Celta Vigo karşısında attığı güzel golle mutlu olan ikilinin, Arda Güler'in Real Madrid bünyesinde çok daha fazla gelişeceğine ve önümüzdeki süreçte daha fazla dakika bulabileceğine olan inançları nedeniyle böyle bir karar aldığı kaydedildi.