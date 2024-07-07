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Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş'ı yenerek üst üste 2. kez başpehlivan oldu.

Kaynak: İHA
Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu - Resim: 1

Edirne'de 4 Temmuz Perşembe günü başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla başlayan ve Cuma günü küçük boy kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam eden 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 832 pehlivan kıran kırana mücadele gerçekleştirdi.

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Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu - Resim: 2

Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Kırkpınar'da bugün son gün heyecanı yaşandı. 

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Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu - Resim: 3

Yarı finalde rakiplerini yenen Yusuf Can Zeybek ile Mustafa Taş, final müsabakasında kozlarını paylaştı. 

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Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu - Resim: 4

Heyecanın doruğa ulaştığı müsabakada Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş'ı mağlup ederek başpehlivanlığı kazandı.

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