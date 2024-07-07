Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş'ı yenerek üst üste 2. kez başpehlivan oldu.
Kaynak: İHA
Edirne'de 4 Temmuz Perşembe günü başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla başlayan ve Cuma günü küçük boy kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam eden 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 832 pehlivan kıran kırana mücadele gerçekleştirdi.
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Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Kırkpınar'da bugün son gün heyecanı yaşandı.
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Yarı finalde rakiplerini yenen Yusuf Can Zeybek ile Mustafa Taş, final müsabakasında kozlarını paylaştı.
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Heyecanın doruğa ulaştığı müsabakada Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş'ı mağlup ederek başpehlivanlığı kazandı.
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