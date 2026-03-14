Kocaelispor-Konyaspor maçında kıyamet koptu, Selçuk İnan tüm kulübeyi soyunma odasına gönderdi
Süper Lig'de Kocaelispor ile Konyaspor arasındaki karşılaşma, skor tabelasından ziyade Selçuk İnan’ın Türk futbol tarihine geçecek protestosuyla hafızalara kazındı. Konyaspor'un 86. dakikada bulduğu gol sonrası artan gerilim, maçın uzatma anlarında çalınan tartışmalı penaltı düdüğüyle zirve yaptı.
Trendyol Süper Lig 26. haftasında Kocaelispor sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 2-1 mağlup olurken maçın son dakikaları, futbol kamuoyunun uzun süre konuşacağı olaylara sahne oldu. Konyaspor’un 86. dakikadaki golüyle geriye düşen Kocaelispor, uzatma dakikalarında aleyhine verilen penaltı kararı sonrası Teknik Direktör Selçuk İnan'ın sert tepkisiyle karşılaştı.
Maçın hakeminin penaltı noktasını işaret etmesine şiddetle itiraz eden Selçuk İnan, kararın değişmeyeceğini anlayınca Türk futbolunda ender görülen bir tepki gösterdi. İnan, yedek kulübesindeki tüm oyuncuları ve teknik ekibi toplayarak, penaltı atışı bile kullanılmadan soyunma odasının yolunu tutmaları talimatını verdi. Bu şok gelişme sonrası Kocaelispor kulübesi boşalırken, Konyaspor penaltıyı gole çevirerek karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, hakem yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu: "Hakemin art niyetli olduğunu düşünüyoruz. Rakip takım oyuncusu içeri girerken kulübe yöneticimizi darp etti, bütün hakemler gördü ancak yöneticimiz kart gördü. Bu penaltıyı açıklamaları lazım."
Selçuk İnan'ın bu radikal protestosu, "hakkını arama biçimi" mi yoksa "sportmenliğe aykırı bir hareket" mi olduğu konusunda sosyal medyada yoğun tartışmalara neden oldu. Kocaelispor camiası teknik heyetine destek verirken, TFF’nin bu olaylı maç sonrasında nasıl bir rapor tutacağı merakla bekleniyor.