Kolu kırılan Osimhen sahalara döneceği tarihi açıkladı
Liverpool deplasmanında kolu kırılan Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'den sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanan dev maçın ilk yarısında sakatlanan ve sağ kolunda kırık tespit edilen Victor Osimhen, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Nijerya'da bir yayına katılan golcü oyuncu, "Ben artık bu tür şeylere yabancı değilim. Daha kötülerini yaşadım. Biliyorsun ki şu an yüzümde demir var. Yüzümde yaklaşık 18 vida operasyonu geçirdim ve hâlâ sağ tarafımla yemek yiyemiyorum. O yüzden bu kırık benim için sadece ufak bir şey" dedi.
"Ameliyat olmam gerekiyor"
Ameliyat olması gerektiğini ifade eden Osimhen, "Bıçak altına yatmak demek, ameliyat olmam gerekiyor demek. Düzeltmek istiyorum çünkü kolum kırık. Maksimum 5-6 hafta içerisinde iyileşir." dedi.
Osimhen sözlerini şöyle sürdürdü:
"Galatasaray benim için bir kulüpten daha fazlası... Yollarımızın kesişmesi kaderdi. O kulübe girdiğin anda şunu fark ediyorsun… özellikle genç oyuncuların formaya nasıl ter döktüğünü, armaya nasıl bağlı olduklarını görüyorsun."