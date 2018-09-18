Koray Günter için olay yorum: Hayvan gibi !
Galatasaray sonrası Serie A Koray Günter'e yaradı. Genoa formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan 24 yaşındaki stoper için takım arkadaşı Biraschi övgüler düzdü.
Koray Günter Genoa formasıyla ilk 11'de ilk maçına önceki gün çıktı, takımı 1-0 kazandı. Evinde Bologna'yı konuk ettiği mücadelede üç puana ulaşan takımda milli futbolcu, performansıyla beğeni topladı.
(Milliyet)
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Koray Günter savunmadaki sağlam duruşuyla beğeni topladı. Maç boyunca rakip atakları başarıyla savuşturan Genoa savunmasının temel direği oldu. Performansı çok beğenilen 24 yaşındaki futbolcu için savunmadaki partneri Davide Braschi övgü dolu açıklamalar yaptı.
"Çok iyi bir maç çıkardı"
Bologna karşısında ilk 11'de birlikte görev yaptığı Koray Günter için Biraschi "Koray fizik olarak hayvan gibi. Sahip olduğu potansiyeli görmek için bir maç yetti. "