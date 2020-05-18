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  3. 18 Mayıs 2020 12:30

Koronavirüs yüzünden boş kalan tribünlere şişme kadın yerleştirdiler!

Güney Kore'de oynanan bir futbol maçında, korona virüsü nedeniyle boş kalan tribünlere 'şişme kadınlar' yerleştirildi. FC Seoul kulübü özür diledi.

Koronavirüs yüzünden boş kalan tribünlere şişme kadın yerleştirdiler!

Korona virüsü salgınını kontrol altına alıp seyircisiz futbol maçlarını yeniden başlatan Güney Kore, bir maçta boş tribünlerin ‘şişme kadınlarla’ doldurulmasını konuşuyor. Ülkenin en popüler takımlarından FC Seoul, canlı yayınlanan maçta yaşanan olaydan sonra özür diledi.

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Koronavirüs yüzünden boş kalan tribünlere şişme kadın yerleştirdiler!

FC Seoul takımının, tribünlerin boş görünmemesi ve ‘atmosfer yaratılması’ amacıyla boş koltuklara mankenler yerleştirilmesi için Dalcom isimli bir firmayla anlaştığı belirtiliyor.

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Koronavirüs yüzünden boş kalan tribünlere şişme kadın yerleştirdiler!

Güney Kore basınına göre, teklif Dalcom firmasından geldi; tribünlere beşi erkek, 25’i kadın olmak üzere 30 manken yerleştirildi.

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Koronavirüs yüzünden boş kalan tribünlere şişme kadın yerleştirdiler!

Ancak maç sırasında taraftarlar, kadın mankenlerin seks oyuncaklarına benzediğini fark etti. Üstelik, ülkede pornografinin yasak olmasına rağmen kadın mankenlerin bazıları ellerinde porno sitelerinin reklamlarını taşıyordu.

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