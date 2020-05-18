Koronavirüs yüzünden boş kalan tribünlere şişme kadın yerleştirdiler!
Güney Kore'de oynanan bir futbol maçında, korona virüsü nedeniyle boş kalan tribünlere 'şişme kadınlar' yerleştirildi. FC Seoul kulübü özür diledi.
Korona virüsü salgınını kontrol altına alıp seyircisiz futbol maçlarını yeniden başlatan Güney Kore, bir maçta boş tribünlerin ‘şişme kadınlarla’ doldurulmasını konuşuyor. Ülkenin en popüler takımlarından FC Seoul, canlı yayınlanan maçta yaşanan olaydan sonra özür diledi.
FC Seoul takımının, tribünlerin boş görünmemesi ve ‘atmosfer yaratılması’ amacıyla boş koltuklara mankenler yerleştirilmesi için Dalcom isimli bir firmayla anlaştığı belirtiliyor.
Güney Kore basınına göre, teklif Dalcom firmasından geldi; tribünlere beşi erkek, 25’i kadın olmak üzere 30 manken yerleştirildi.