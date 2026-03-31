Kosova-Türkiye maçı öncesi milli takıma çirkin saldırı!
2026 FIFA Dünya Kupası biletini almak için Kosova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, konakladığı otelde havai fişekli saldırıya uğradı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde bugün Kosova ile deplasmanda tarihi bir maça çıkıyor. Ancak maç öncesi milli takımın konakladığı otelin çevresinde yaşananlar, ev sahibi taraftarların centilmenlik dışı yöntemlere başvurduğunu ortaya koydu.
NTV'de yer alan habere göre, Priştine'de konaklayan Ay-yıldızlı kafilemiz, gece yarısı iki kez düzenlenen havai fişekli saldırıyla uyandırılmak istendi. İlk saldırıda sokak aralarından gürültü çıkaran grup, ikinci saldırıda ise havai fişekleri yan yatırarak direkt olarak milli futbolcuların odalarının bulunduğu camları hedef aldı.
Havai fişekleri yan yatırarak otelin camları vuruldu. O anları gezi içerikleriyle bilinen ve maç için Kosova'da bulunan Youtuber Tolga Öztürk paylaştı. Gelişmelerin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 21.45'te Fadil Vokrri Stadyumu'nda Kosova'yla karşı karşıya gelecek.
Milliler, play-off yarı finalinde İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, Kosova da Slovakya'yı deplasmanda 4-3'lük skorla geçmişti.
Ay-yıldızlılar, müsabakadan galip ayrılması durumunda Dünya Kupası bileti alacak. Mücadelede 90 dakika berabere tamamlanırsa, Dünya Kupası'na gidecek takımı uzatmalar ya da penaltılar belirleyecek.