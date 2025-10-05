Kulüp başkanı maçın son dakikasında taraftarla tartıştı; polis müdahe etmek zorunda kaldı
Özbelsan Sivasspor Başkanı Gökhan Karagöl, Serik Spor maçının son dakikalarına doğru locadan çıkarak tribünde tepki gösteren taraftarlarla tartıştı.
Kaynak: İHA
Özbelsan Sivasspor Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında evinde karşılaştığı Serik Spor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın son dakikalarında Sivasspor tribünlerinde tartışma yaşandı.
Taraftarlardan "Yönetim istifa" sesleri yükselirken, futbolculara ve teknik direktör Osman Zeki Korkmaz’a da tepki gösterildi.
Tepkinin ardından Sivasspor Kulüp Başkanı Gökhan Karagöl ve bazı yöneticiler locadan çıkarak taraftarla tartıştı.
Sözlü tartışma emniyet güçlerinin araya girmesiyle sona erdi.
