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  3. 09 Eylül 2018 13:20

Kulüpsüz kalan milli yıldızlar!

Bir dönem Milli Takım forması da giyen yıldız isimler, transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşmadı. İşte o isimler...

Kulüpsüz kalan milli yıldızlar!

15 kupalı Sabri

G.Saray'da forma giydiği 14 sezonda tam 15 kupa kaldıran Sabri Sarıoğlu, Göztepe ile sözleşmesi bittikten sonra hiçbir kulüple anlaşamadı ve boşta kaldı.

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Kulüpsüz kalan milli yıldızlar!

Bursaspor’da şampiyonluk yaşayan, Trabzonspor’dan sonra Fenerbahçe forması giyen, son olarak Konyaspor'da ter döken Volkan Şen de 'kulüpsüz oyuncular' kervanına katıldı.

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Kulüpsüz kalan milli yıldızlar!

Bursa’da zirve yaptığı dönemde geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen, ancak sonrasında her sezon düşüş yaşayan Sercan Yıldırım'a da talip çıkmadı.

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Kulüpsüz kalan milli yıldızlar!

Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda 'nöbetçi golcü' lakabıyla tanınan Semih Şentürk son olarak forma giydiği Eskişehirspor'la olan sözleşmesi bittikten sonra kulüpsüz kaldı.

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