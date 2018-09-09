Kulüpsüz kalan milli yıldızlar!
Bir dönem Milli Takım forması da giyen yıldız isimler, transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşmadı. İşte o isimler...
15 kupalı Sabri
G.Saray'da forma giydiği 14 sezonda tam 15 kupa kaldıran Sabri Sarıoğlu, Göztepe ile sözleşmesi bittikten sonra hiçbir kulüple anlaşamadı ve boşta kaldı.
Bursaspor’da şampiyonluk yaşayan, Trabzonspor’dan sonra Fenerbahçe forması giyen, son olarak Konyaspor'da ter döken Volkan Şen de 'kulüpsüz oyuncular' kervanına katıldı.
Bursa’da zirve yaptığı dönemde geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen, ancak sonrasında her sezon düşüş yaşayan Sercan Yıldırım'a da talip çıkmadı.