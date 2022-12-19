Kupa töreninde Katar görgüsüzlüğü! Messi alay konusu oldu

2022 FIFA Dünya Kupası sahibini buldu. Final mücadelesinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçın 90 dakikası 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, uzatma dakikaları da 3-3'lük skorla tamamlandı. Bu sonuçla seri penaltı vuruşlarına gidilirken, penaltı vuruşları sonrası kazanan 4-2'lik skorla Arjantin oldu.

Takımının maçtaki 2 golünü kaydeden Lionel Messi, birçok rekora imza atarken kariyerindeki eksik parça olan Dünya Kupası'nı da koleksiyonlarına ekledi.