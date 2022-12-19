Kupa töreninde Katar görgüsüzlüğü! Messi alay konusu oldu
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın sahibi olan Arjantin'de, takım kaptanı yıldız futbolcu Messi, Katarlıların görgüsüzlüğünün kurbanı olunca tüm dünyada alay konusu oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası sahibini buldu. Final mücadelesinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçın 90 dakikası 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, uzatma dakikaları da 3-3'lük skorla tamamlandı. Bu sonuçla seri penaltı vuruşlarına gidilirken, penaltı vuruşları sonrası kazanan 4-2'lik skorla Arjantin oldu.
Takımının maçtaki 2 golünü kaydeden Lionel Messi, birçok rekora imza atarken kariyerindeki eksik parça olan Dünya Kupası'nı da koleksiyonlarına ekledi.
Maçın tamamlanmasının ardından kupa seremonisine geçilirken, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından Altın Top ödülünün sahibi olurken, yıldız oyuncuya giydirilen geleneksel kıyafet gündem oldu.
Katar'ın farklı renk ve süslemelerde hazırlanan geleneksel kıyafeti olan özel ve resmi günlerde sıkça tercih edilen 'Bişt' giydirilen Messi'nin o anları sosyal medyada çok konuşuldu.
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya hesabından o anlara dair yaptığı paylaşımda “Messi milli forma yerine o acayip Katar zımbırtısıyla kupa kaldırıyor. Sı..yım böyle futbola. Katar parayla her şeyi satın aldı. Rezillik. Utanç. Terbiyesizlik. Saygısızlık.” ifadelerini kullandı.