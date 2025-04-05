Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe oldu
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Medicana şampiyon oldu.
Kaynak: DHA / İHA
2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley final maçında İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi.
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Fenerbahçe Medicana müsabakayı set vermeden 3-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.
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Fenerbahçe böylecek arka arkaya 2. kez toplamda ise 5. kez Kadınlar Kupa Voley'de şampiyonluk sevinci yaşadı.
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