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Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe oldu

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Medicana şampiyon oldu.

Kaynak: DHA / İHA
Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe oldu - Resim: 1

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley final maçında İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi.

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Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe oldu - Resim: 2

Fenerbahçe Medicana müsabakayı set vermeden 3-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

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Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe oldu - Resim: 3

Fenerbahçe böylecek arka arkaya 2. kez toplamda ise 5. kez Kadınlar Kupa Voley'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

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Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe oldu - Resim: 4
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