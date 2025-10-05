Kural hatası iddiası olay oldu: Galatasaray - Beşiktaş derbisi iptal edilip yeniden mi oynatılacak ?

Çoban, kuralın önemine dikkat çekerek, “Her takım 5 oyuncu değiştirebilir ama oyunu en fazla 3 defa durdurarak. Beşiktaş bu hatadan dolayı 4 defa durdurmuş oldu. Galatasaray ile aynı anda yapmaları fark etmiyor, ayrı ayrı sayılıyor. Bu durum TFF’ye yapılacak itirazla değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.