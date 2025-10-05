Kural hatası iddiası olay oldu: Galatasaray - Beşiktaş derbisi iptal edilip yeniden mi oynatılacak ?
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan derbide Galatasaray ile Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, maçı yorumlayan eski hakem Deniz Çoban maçın hakemi Yasin Kol'un kural hatası yaptığını belirterek "TFF derbiyi yeniden oynatabilir" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle biterken eski hakem Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta yaptığı açıklamada maçın hakemi Yasin kol'un kural hatası yaptığını söyledi.
"Tüm yetki TFF'de, derbiyi baştan oynatabilir" diyen Deniz Çoban, derbinin hakemi Yasin Kol'un yaptığını iddia ettiği kural hatasını açıkladı.
Deniz Çoban, “Beşiktaş oyuncu değişikliği yaptı. Osimhen’in sakatlığı için hakem oyunu durdurdu. Oyun hakem atışıyla başladı, 10 saniye oynandıktan sonra kenardan değişiklik uyarısı geldi. Hakem oyunu durdurdu. Oyun devam ederken bir oyuncu değişikliği için oyun durdurulmaz. Hakem yanlışa imza attı” dedi.
Çoban, kuralın önemine dikkat çekerek, “Her takım 5 oyuncu değiştirebilir ama oyunu en fazla 3 defa durdurarak. Beşiktaş bu hatadan dolayı 4 defa durdurmuş oldu. Galatasaray ile aynı anda yapmaları fark etmiyor, ayrı ayrı sayılıyor. Bu durum TFF’ye yapılacak itirazla değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.