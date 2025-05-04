La Liga'da Türk rüzgarı: Arda Güler attı, Real Madrid kazandı

Konuk takım daha sonra 69. dakikada Javier Rodriguez ve 76. dakikada da Williot Swedberg'in attığı gollerle skoru 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Carlo Ancelotti'nin öğrencileri sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Real Madrid, bu sonuçla puanını 75'e çıkararak, şampiyonluk yarışında Barcelona'yı takibini sürdürdü. Celta Vigo ise 46 puan 7. sırada kaldı.