Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nden ilk tanıtım videosu geldi
Fenerbahçe tarihinin efsanesi Lefter Küçükandonyadis’in hayatını anlatan "Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi"nin yayın tarihi, filmden paylaşılan özel bir kesitle duyuruldu.
Netflix, Lefter Küçükandonyadis'in hayatını anlatan 'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi' isimli filmin, 14 kasım 2026'de platformdan seyirciyle buluşacağını duyurdu.
Filmin başrollerinde Erdem Kaynarca, Aslıhan Malbora ve Deniz Işın bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Can İlkay otururken, filmin senaryosu Ayşe İlker Turgut’a ait.
Filmde ünlü futbolcu Lefter’i Erdem Kaynarca canlandırıyor. Filmde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz gibi ünlü isimler de yer alıyor.
Lefter’in yıllara yayılan kariyeri ve etkileyici yaşam hikayesini anlatan, yönetmenliğini Can Ulkay’ın, yapımını ise TAFF Pictures ve Ark Pictures’ın üstlendiği Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi’nde, Erdem Kaynarca’ya Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz, Edip Tepeli, Bora Akkaş, Onur Durmaz, Aytaç Şaşmaz, Erdem Şanlı, Mert Denizmen, Engin Alkan, Hamdi Alkan, Uğur Uzunel, Doğukan Polat, Gökay Türkmen, Fatih Gühan, Onur Ay, Ayşe Lebriz Berkem, Yıldız Kültür ve Halit Ergenç eşlik ediyor.