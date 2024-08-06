Lionel Messi'nin lüks malikanesinde şok görüntüler
İspanyol iklim aktivistleri, yıldız futbolcu Lionel Messi'nin İbiza'daki malikanesine boyalı saldırı düzenledi.
İspanyol iklim aktivisti Futuro Vegetal, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin İbiza kentindeki 11 milyon avroya satın aldığı malikanenin beyaz duvarlarını siyah ve kırmızı boyalarla kapladı.
Aktivistler, ayrıca malikanenin bahçesinde üzerinde "Gezegene yardım et, zenginleri ye, polisi ortadan kaldır” yazılı pankart açarak poz verdi.
Malikanenin 'yasadışı' olduğunu iddia eden Futuro Vegetal aktivistleri zenginleri gezegeni yok etmekle suçluyor.
Futuro Vegetal tarafından yapılan açıklamada, "Messi'nin İbiza'daki yasa dışı malikanesini renklendirdik. Malikane, futbolcunun 11 milyon euro gibi fahiş bir meblağ karşılığında satın aldığı yasa dışı bir yapı. Bunlar olurken, sadece Balear Adaları'nda 2 ila 4 kişi sıcak hava dalgasının doğrudan bir sonucu olarak hayatını kaybetti. Nüfusun en zengin yüzde 1'lik kesimi, en yoksul üçte ikilik kesimle aynı miktarda karbon emisyonundan sorumludur. Bu ancak kamu yetkililerinin yaşamı tehdit eden bir ekonomik-sosyal sistemi desteklemesi sayesinde mümkün olmaktadır. Aşırı sağ krizden göçmenleri sorumlu tutarken ve onlara karşı aşırı şiddet sergilerken, daha iyi bir dünya için mücadele eden bizler sorunun sosyal eşitsizlik olduğu konusunda netiz. Sorunları kökünden ele alalım. İklim kriziyle yüzleşmek için radikal bir sistem değişikliğine ihtiyacımız var” ifadeleri kullanıldı.