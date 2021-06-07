Listede Messi ve Ronaldo yok: İşte dünyanın en pahalı 10 futbolcusu
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Haziran 2021 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre dünyanın en pahalı futbolcuları belli oldu.
10. Mason Mount (Chelsea): 123,6 milyon euro
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9. Joao Felix (Atletico Madrid): 127,8 milyon euro
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8. Alphonso Davie8. Alphonso Davies (Bayern Münih): 131,6s (Bayern Münih): 131,6 milyon euro
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7. Pedri Gonzalez (Barcelona): 133,2 milyon euro
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