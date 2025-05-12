Liverpool ile Arsenal gol olup yağdı

Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool ile Arsenal, Anfield'da karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 20. dakikada Cody Gakpo, 21. dakikada da Luis Diaz'ın golleriyle skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.