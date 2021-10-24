Liverpool Manchester Utd.'yi deplasman da tarihi farkla devirdi
İngiltere Premier Lig'in 9.haftasında Liverpool, deplasmanda Manchester United'ı 5-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında tarihi bir maç oynandı.
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Old Trafford'da sezonun en önemli maçlarından birinde Liverpool, Manchester United'ı 5-0 mağlup etti.
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Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan Liverpool'a galibiyeti getiren goller 5. dakikada Keita, 13. dakikada Jota ile 38, 45+5 ve 50. dakikada Mısırlı yıldız Muhammed Salah'tan geldi. Manchester United'da devre arasında oyuna dahil olan Paul Pogba, 60. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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İnanılmaz bir form seviyesine ulaşan Mohamed Salah, üst üste 10. maçında da ağları sarsmayı başardı. 29 yaşındaki oyuncu ayrıca, Didier Drogba'yı (104) geçerek 107 golle Premier Lig'in en golcü Afrikalı futbolcusu oldu.
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