Liverpool Manchester Utd.'yi deplasman da tarihi farkla devirdi

İnanılmaz bir form seviyesine ulaşan Mohamed Salah, üst üste 10. maçında da ağları sarsmayı başardı. 29 yaşındaki oyuncu ayrıca, Didier Drogba'yı (104) geçerek 107 golle Premier Lig'in en golcü Afrikalı futbolcusu oldu.