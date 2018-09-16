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  3. 16 Eylül 2018 14:07

Lokomotiv Moskova'da büyük kriz !

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde yapacağı maç öncesi Lokomotiv Moskova karıştı.

Lokomotiv Moskova'da büyük kriz !

Birçok önemli transfer yapmasına karşın sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rus rakibi Lokomotiv Moskova, son olarak ligde kendi evinde Dinamo Moskova'yı da yenemedi..
(Milliyet)

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Lokomotiv Moskova'da büyük kriz !

Milliyet'in haberine göre takımın yıldız isimlerinden eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile kulüp yönetimi arasında iplerin de kopma noktasına geldiği ortaya çıktı. 2014'ten itibaren kırmızı-yeşillilerin kadrosunda yer alan Portekizli futbolcu idarecileri hedef alan açıklamalar yaptı..

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Lokomotiv Moskova'da büyük kriz !

"KAZANDIĞIMDAN FAZLASINI İSTEMEDİM"

Sezon sonunda biten sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı belirsizliğini koruyan futbolcu, anlaşma olmamasını kulüp yöneticilerinin saygısızlığına bağladı. Manuel Fernandes "Ben hiçbir zaman şu an kazandığımdan fazla para istemedim. Maddi konuları gündeme getirmedim. Sebep para değil. Kulüp yöneticilerinin saygısızlığı beni gücendiriyor" dedi.

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Lokomotiv Moskova'da büyük kriz !

"BURADA KALACAĞIMIN GARANTİSİ YOK"

Fernandes şöyle devam etti: "Sonsuza dek Lokomotiv'de oynamayacağım kesin. Burada kalacağımın bir garantisi yok. Bazı oyuncular gider, bazıları gelir, futbol böyle. Sadece saygı talep ediyorum ve bu saygıyı bana göstermediklerini düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda kazandığımız şampiyonlukları düşünün. Para geri planda, mesele hiç para meselesi olmadı. Sözleşmeyle ilgili söylemek istediğim şeyler bunlar"

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