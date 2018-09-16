Lokomotiv Moskova'da büyük kriz !

"BURADA KALACAĞIMIN GARANTİSİ YOK"



Fernandes şöyle devam etti: "Sonsuza dek Lokomotiv'de oynamayacağım kesin. Burada kalacağımın bir garantisi yok. Bazı oyuncular gider, bazıları gelir, futbol böyle. Sadece saygı talep ediyorum ve bu saygıyı bana göstermediklerini düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda kazandığımız şampiyonlukları düşünün. Para geri planda, mesele hiç para meselesi olmadı. Sözleşmeyle ilgili söylemek istediğim şeyler bunlar"