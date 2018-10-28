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  3. 28 Ekim 2018 11:10

Loris giderse Fabri gelecek

Loris giderse Fabri gelecek

Siyah-beyazlı yönetim, Liverpool kulübünü Karius-Origi takasında ikna etmeyi başarırsa, rotasını bir diğer İngiliz kulübü olan Fulham'a çevirecek.

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Loris giderse Fabri gelecek

Sezon başında İspanyol file bekçisi Fabricio'yu Fulham'a gönderen Beşiktaş yönetimi, Karius'un Liverpool'a dönmesi durumunda kalecisini yeniden Fabricio'ya teslim etmeyi hedefliyor.

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Loris giderse Fabri gelecek

Fulham'da son karşılaşmalarda yedek kulübesinde kalan ve yeniden Beşiktaş'a geri önmeye sıcak bakan Fabri için siyah-beyazlı yöneticilerin önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gidecek.

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Loris giderse Fabri gelecek

Heyetin Fulham'lı yetkililerle ön görüşme yapması ve ilk teklifini sunması bekleniyor.

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