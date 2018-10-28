Loris giderse Fabri gelecek
Siyah-beyazlı yönetim, Liverpool kulübünü Karius-Origi takasında ikna etmeyi başarırsa, rotasını bir diğer İngiliz kulübü olan Fulham'a çevirecek.
Sezon başında İspanyol file bekçisi Fabricio'yu Fulham'a gönderen Beşiktaş yönetimi, Karius'un Liverpool'a dönmesi durumunda kalecisini yeniden Fabricio'ya teslim etmeyi hedefliyor.
Fulham'da son karşılaşmalarda yedek kulübesinde kalan ve yeniden Beşiktaş'a geri önmeye sıcak bakan Fabri için siyah-beyazlı yöneticilerin önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gidecek.