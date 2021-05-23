Luiz Gustavo'nun ayrılık sebebi belli oldu
Fenerbahçe'nin son maçlarında yedek oyuncu konumuna gelen Luiz Gustavo'nun, takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. Brezilyalı yıldızın peşine ise Flamengo ve Lyon düştü.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik patronluğunda ilk 11'deki yerini kaybeden ve sezonun son maçlarında ikinci yarılarda şans bulan Luiz Gustavo, yol ayrımına geldi.
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Sarı-Lacivertliler'le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve bu sezonun devre arasına kadar, "Alternatifi yok" yorumları yapılan Gustavo'nun moralinin bozuk olduğu bildirildi.
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Brezilyalı oyuncunun, yeni sezonda düzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitmek istediği ve yönetime de ayrılma talebini ilettiği öğrenildi.
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33 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla şu ana kadar ciddi olarak ilgilenen iki takımın olduğu konuşuluyor.
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