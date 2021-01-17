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  3. 17 Ocak 2021 22:55

Luyindama'nın hataları sosyal medyayı salladı

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a 2-0 kaybederken Sarı Kırmızılı ekibin tecrübeli stoperi Luyindama gecenin şanssız adamı olarak dikkat çekti. İlk golde ıska, ikinci golde top kaybı yapan Luyindama'nın derbi performansı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Luyindama'nın hataları sosyal medyayı salladı

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Yenilen gollerde hatası olan Luyindama'nın performansı sosyal medyaya ayağa kaldırdı.  

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Luyindama'nın hataları sosyal medyayı salladı

Josef'in golünde ıska geçen, NKoudou'nun golünde ise top kaybı yapan Luyindama, taraftarın hışmına uğradı. İşte Luyindama için Galatasaray taraftarının attığı tweetlerden bazıları...   

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Luyindama'nın hataları sosyal medyayı salladı

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Luyindama'nın hataları sosyal medyayı salladı

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