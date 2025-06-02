Maç bitti ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi öldü, 559 gözaltı var!

İkinci yarıda da etkili olan taraf Fransız ekibiydi. 63. dakikada Desire Doue, 73. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 86. dakikada Senny Mayulu'nun fileleri havalandırmasıyla Luis Enrique'nin öğrencileri hem Devler Ligi finalini en farklı skorla kazandı hem de tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü.