Maç sonu saha karıştı ! Volkan ve Alper...
Kayserisporlu futbolcuların, Fenerbahçe galibiyeti sonrası sahada yaptıkları kutlamaya Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Alper Potuk'tan tepki geldi.
Kadıköy'deki heyecanı yüksek maçta Fenerbahçe'ye 3 gol atarak deplasmandan 3 puanla ayrılan Kayserispor'da futbolcular maç sonu saha ortasında büyük bir sevinç yaşadı.
(Skor / Alican Özcan)
Yaşanan sevincin ardından sarı lacivertli tribünler rakip takım oyuncularına yoğun tepki gösterdi. O anlarda saha kenarından Volkan Demirel ve Alper Potuk içeriye girerek sevinen Kayserisporlu futbolcuların üzerine yürüyerek dışarıya çıkarmaya çalıştı.
Seyirciyi tahrik ettiklerini düşünen Volkan ve Alper rakip oyuncuları itekleyerek soyunma odasına gitmelerini söyledi.
Karşılaşmanın sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Deniz Türüç şunları söyledi: "Volkan Demirel geldi bizim içeri girmemizi söyledi. Bunlar çok normal. Volkan abi senelerdir bu ligde forma giyiyor. Normal olarak geldi bizi uyardı. Zor bir deplasmanda oynadı ve galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Biz kendi aramızda galip gelebileceğimizi konuştuk. İyi oyun oynadık. Maçın bazı bölümlerinde zorlandık. Bunlar çok doğal. Büyük bir takıma karşı oynadık."
Fotoğraflar: İHA / AA