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  3. 02 Eylül 2018 10:05

Maç sonu saha karıştı ! Volkan ve Alper...

Kayserisporlu futbolcuların, Fenerbahçe galibiyeti sonrası sahada yaptıkları kutlamaya Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Alper Potuk'tan tepki geldi.

Maç sonu saha karıştı ! Volkan ve Alper...

Kadıköy'deki heyecanı yüksek maçta Fenerbahçe'ye 3 gol atarak deplasmandan 3 puanla ayrılan Kayserispor'da futbolcular maç sonu saha ortasında büyük bir sevinç yaşadı.

(Skor / Alican Özcan)

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Maç sonu saha karıştı ! Volkan ve Alper...

Yaşanan sevincin ardından sarı lacivertli tribünler rakip takım oyuncularına yoğun tepki gösterdi. O anlarda saha kenarından Volkan Demirel ve Alper Potuk içeriye girerek sevinen Kayserisporlu futbolcuların üzerine yürüyerek dışarıya çıkarmaya çalıştı.

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Maç sonu saha karıştı ! Volkan ve Alper...

Seyirciyi tahrik ettiklerini düşünen Volkan ve Alper rakip oyuncuları itekleyerek soyunma odasına gitmelerini söyledi.

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Maç sonu saha karıştı ! Volkan ve Alper...

Karşılaşmanın sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Deniz Türüç şunları söyledi: "Volkan Demirel geldi bizim içeri girmemizi söyledi. Bunlar çok normal. Volkan abi senelerdir bu ligde forma giyiyor. Normal olarak geldi bizi uyardı. Zor bir deplasmanda oynadı ve galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Biz kendi aramızda galip gelebileceğimizi konuştuk. İyi oyun oynadık. Maçın bazı bölümlerinde zorlandık. Bunlar çok doğal. Büyük bir takıma karşı oynadık."

Fotoğraflar: İHA / AA

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