Maç sonu saha karıştı ! Volkan ve Alper...

Karşılaşmanın sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Deniz Türüç şunları söyledi: "Volkan Demirel geldi bizim içeri girmemizi söyledi. Bunlar çok normal. Volkan abi senelerdir bu ligde forma giyiyor. Normal olarak geldi bizi uyardı. Zor bir deplasmanda oynadı ve galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Biz kendi aramızda galip gelebileceğimizi konuştuk. İyi oyun oynadık. Maçın bazı bölümlerinde zorlandık. Bunlar çok doğal. Büyük bir takıma karşı oynadık."



Fotoğraflar: İHA / AA