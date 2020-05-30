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  3. 30 Mayıs 2020 10:42

Maçlar seyircili mi oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan başlıyor. Peki, maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlar şifresiz mi olacak? İşte 12 Haziran Süper Lig fikstürü ve maç programı...

Maçlar seyircili mi oynanacak?

MAÇLAR SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK? 2019-2020 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de geri kalan maçlar seyircisiz oynanacak.

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Maçlar seyircili mi oynanacak?

MAÇLAR HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ OLACAK? Karşılaşmalar beIN Sports kanalından şifreli yayınlanacak.

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Maçlar seyircili mi oynanacak?

SÜPER LİG'DE 5 HAFTALIK PROGRAM AÇIKLANDI Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta maçlarının programı şöyle:

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Maçlar seyircili mi oynanacak?

27. HAFTA 12 Haziran Cuma: 21.45 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel) 21.45 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

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