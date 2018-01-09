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  3. 09 Ocak 2018 10:36

İngiliz basını Cenk-Ece Tosun'un aşkını yazdı

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Daily Star gazetesi, Cenk Tosun ile Ece Tosun'un aşklarını ele aldı.

İngiliz basını Cenk-Ece Tosun'un aşkını yazdı

İngiltere merkezli Daily Star gazetesi, Everton'un transfer ettiği Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun'un aşkını ele alan bir haber hazırladı... Haberde Teknik Direktör Sam Allerdyce'ın Cenk hakkındaki görüşleri de yer aldı.

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İngiliz basını Cenk-Ece Tosun'un aşkını yazdı

Haberde, Cenk Tosun ve Ece Tosun'un Instagram fotoğraflarına yer veren Daily Star, "Cenk Tosun eşini de İngiltere'ye getiriyor" ifadesini kullandı.

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İngiliz basını Cenk-Ece Tosun'un aşkını yazdı

Haberde en dikkat çeken ifade ise "Çiftin Instagram hesabında yüzlerce selfie'si var ve görünüşe göre birbirlerine kara sevdalılar" oldu.

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İngiliz basını Cenk-Ece Tosun'un aşkını yazdı

The Daily Star, Cenk ve Ece Tosun çiftinin Las Vegas, Los Angeles ve New York gibi dünyanın en gözde mekanlarında çekilen fotoğraflarına yer verdi.

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