İngiliz basını Cenk-Ece Tosun'un aşkını yazdı
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Daily Star gazetesi, Cenk Tosun ile Ece Tosun'un aşklarını ele aldı.
İngiltere merkezli Daily Star gazetesi, Everton'un transfer ettiği Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun'un aşkını ele alan bir haber hazırladı... Haberde Teknik Direktör Sam Allerdyce'ın Cenk hakkındaki görüşleri de yer aldı.
Haberde, Cenk Tosun ve Ece Tosun'un Instagram fotoğraflarına yer veren Daily Star, "Cenk Tosun eşini de İngiltere'ye getiriyor" ifadesini kullandı.
Haberde en dikkat çeken ifade ise "Çiftin Instagram hesabında yüzlerce selfie'si var ve görünüşe göre birbirlerine kara sevdalılar" oldu.