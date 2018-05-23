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  3. 23 Mayıs 2018 15:50

Mandzukic'ten şok hareket !

Beşiktaşlı taraftarların sık sık 'Come to Beşiktaş' mesajı yazdığı Mandzukic, sosyal medya hesabının yorum özelliğini kapattı.

Mandzukic'ten şok hareket !

Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Mario Mandzukic, sosyal medya hesabına gelen ''Come To Beşiktaş'' yorumları sonrası şok bir tavır sergiledi. (Fotomaç)

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Mandzukic'ten şok hareket !

Negredo ve Vagner Love'dan istenilen verimi alamayan Beşiktaş'ta, Mario Mandzukic ismi tekrar gündeme alındı.

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Mandzukic'ten şok hareket !

Hırvatistan Milli Takımı'ndan Domagoj Vida ve Matej Mitrovic'le arkadaş olan Mandzukic için yönetimin nabız yokladığı öğrenildi.

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Mandzukic'ten şok hareket !

Bu karar sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, kendileriyle özdeşleşen ''Come To Beşiktaş'' akımını devreye soktu ve yıldız futbolcunun instagram hesabına binlerce yorum atıldı.

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