Mandzukic'ten şok hareket !
Beşiktaşlı taraftarların sık sık 'Come to Beşiktaş' mesajı yazdığı Mandzukic, sosyal medya hesabının yorum özelliğini kapattı.
Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Mario Mandzukic, sosyal medya hesabına gelen ''Come To Beşiktaş'' yorumları sonrası şok bir tavır sergiledi. (Fotomaç)
Negredo ve Vagner Love'dan istenilen verimi alamayan Beşiktaş'ta, Mario Mandzukic ismi tekrar gündeme alındı.
Hırvatistan Milli Takımı'ndan Domagoj Vida ve Matej Mitrovic'le arkadaş olan Mandzukic için yönetimin nabız yokladığı öğrenildi.