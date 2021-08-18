Marcao skandalında yeni detay: Soyunma odası fena karıştı
Galatasaray'da Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasının yankıları sürüyor. Maç sonrası soyunma odasında da gerginlik yaşandığı ortaya çıktı.
Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atarak oyundan atılması futbol gündemini salladı! Giresun'dan İstanbul'a dönerken uçakta büyük sessizlik hakimdi. Son dakika bilgisine göre Fatih Terim, TFF'nin vereceği cezayı beklemeyecek.
Galatasaray kafilesi gece yarısı İstanbul'a ulaştı. Olay adam Marcao, dün gece İstanbul'a döndükten sonra takım otobüsünde yer almadı.
Sabah'ın haberine göre Brezilyalı oyuncu kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı. Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, Galatasaray kafilesinden ayrı olarak evine gitti. Marcao'yu İstanbul'a özel araç karşıladı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas, Ordu Giresun Havalimanı'nın VİP alanında 5 dakika görüştü. Marcao hakkındaki karar Fatih Terim'e bırakılacak.
Tüm takım bu olayda Kerem'in yanında yer aldı. Özellikle kaptanlardan Arda Turan, Kerem'e yapılanlara çok sinirlendi. Galatasaray'ın dönüş uçağında çıt çıkmadı. Hem golleri atan oyuncular hem de takımın diğer oyuncuları çok keyifsizdi. Galatasaray yardımcı antrenörü Necati Ateş ve Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı Hakan Balta oyuncuların arasında dolaşarak nabzı ölçtü.