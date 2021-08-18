Marcao skandalında yeni detay: Soyunma odası fena karıştı

Tüm takım bu olayda Kerem'in yanında yer aldı. Özellikle kaptanlardan Arda Turan, Kerem'e yapılanlara çok sinirlendi. Galatasaray'ın dönüş uçağında çıt çıkmadı. Hem golleri atan oyuncular hem de takımın diğer oyuncuları çok keyifsizdi. Galatasaray yardımcı antrenörü Necati Ateş ve Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı Hakan Balta oyuncuların arasında dolaşarak nabzı ölçtü.