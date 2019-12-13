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  3. 13 Aralık 2019 11:10

Marcelo'dan Beşiktaş'a geri dönüş sinyali

Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Leipzig maçındaki olaylar nedeniyle Marcelo Guedes, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Beşiktaş'ın eski oyuncusu olan Marcelo'nun yeniden siyah beyazlı takıma dönme niyetinde olduğu iddia edildi

Marcelo'dan Beşiktaş'a geri dönüş sinyali

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 14. hafta itibariyle oynadığı son 7 müsabakadan galibiyetle ayrılmıştı...

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Marcelo'dan Beşiktaş'a geri dönüş sinyali

Sezon başında yeni bir sistem oturtmak isteyen Avcı, zaman zaman istifa tepkileriyle karşı karşıya gelse de düzelen skorların ve alınan puanların ardından yoluna devam etme kararı almıştı...

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Marcelo'dan Beşiktaş'a geri dönüş sinyali

Fikret Orman döneminin ardından Beşiktaş'ın başına geçen Başkan Ahmet Nur Çebi ise mali problemlerle boğuşurken, bir yandan da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam etmiş, teknik heyet ile müşterek çalışarak operasyona start vermişti..

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Marcelo'dan Beşiktaş'a geri dönüş sinyali

Bu bağlamda transfer stratejisini 'maliyeti uygun ve Avcı'nın sisteminde oynayabilecek' isimlere göre ayarlayan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bi isim geldi...

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