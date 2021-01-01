Marius Sumudica'dan Fatih Terim itirafı!
Gaziantep FK'nın Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, verdiği bir röportajda Fatih Terim ile yaptığı telefon konuşmasından bahsetti.
Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica'nın Sabah'a verdiği röportaj şu şekilde: Sumudica'yı sahada hırslı, çalışkan biri olarak tanıyoruz. Saha dışında nasıl bir insansınız? Sahada her zaman takımımı motivasyon olarak üst düzeyde tutmaya çalışan bir teknik direktörüm. Elbette insanlar bizler hakkında sadece televizyon başında gördükleri üzerinden yorum yapıyorlar. Beni biraz olsun tanıyan insanlar, dışarıda ne kadar sakin olduğumu bilirler. Her zaman pozitif biriyim, insanlara gülümsemeyi seviyorum.
Gaziantep'ten ayrılacağınız yönünde söylentilerin doğru olmadığını açıkladınız. Gaziantep'teki çalışma ortamınızla ilgili neler anlatırsınız? Gaziantep FK, Süper Lig'de tarihinin ikinci sezonunu yaşıyor. Burada insanlar başarıya aç ve bunun için mücadele ediyorlar. Taraftarımızla, şehrimizle, yönetimimizle birlikte burayı Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine çevirebiliriz. Ancak bunu yaparken her zaman el ele olmak zorundayız. Bu şehirden ayrılmak istemiyorum. Gaziantep'te yakalayabileceğimiz tüm başarıları kazanmak adına şehrimizle, takımımızla, yönetimimizle çalışmaya devam edeceğiz.
Türkiye'de büyük takım çalıştırma hedefiniz var mı? Bir röportajınızda 'Büyük takımı şampiyon yaparım' açıklamasında bulunmuştunuz. Herkesin bir hedefi vardır, büyük takımlarda oynamak ve çalışmak gibi. Bu da bir insan olarak elbette hedef ve iddialarım arasında bulunuyor. Büyük takımlarda çalışmak, oralarda milyonlarca insanın desteğini arkanda hissetmek çok önemli bir güç… Şu an Gaziantep'teyim ve burası da gerçekten çok büyük ve önemli bir şehir. Ama insan her zaman hedefini daha ileri olarak düşünmek zorunda.
Yenilmezlik serisi 13 maça çıktı. Ama bir taraftan da en çok beraberlik alan takım Göztepe'den sonra sizsiniz. Bu performansı nasıl değerlendireceksiniz? Ligdeki her puan gerçekten çok kıymetli. Tarih boyunca da futbolda bunun örneklerini gördük. Bir puan belki sizi şampiyon yapabilir, belki de küme düşürebilir. Türkiye de rekabet seviyesi olarak çok üst düzeyde, o yüzden hata yapma şansınız kalmıyor. Kişisel olarak bir hedefim yok ama elbette hayallerim var. Benim şu an tek motive olduğum şey, her maçı kazanabilmek adına oyuncularımla birlikte savaşmak. Onlar da benim gibi düşündükçe, sahada neler yaptıklarımızı herkes görüyor. Zaten herkes Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyun anlayışını, başarısını konuşarak bunu ispatlıyor.