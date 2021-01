Marius Sumudica'dan Fatih Terim itirafı!

Yenilmezlik serisi 13 maça çıktı. Ama bir taraftan da en çok beraberlik alan takım Göztepe'den sonra sizsiniz. Bu performansı nasıl değerlendireceksiniz? Ligdeki her puan gerçekten çok kıymetli. Tarih boyunca da futbolda bunun örneklerini gördük. Bir puan belki sizi şampiyon yapabilir, belki de küme düşürebilir. Türkiye de rekabet seviyesi olarak çok üst düzeyde, o yüzden hata yapma şansınız kalmıyor. Kişisel olarak bir hedefim yok ama elbette hayallerim var. Benim şu an tek motive olduğum şey, her maçı kazanabilmek adına oyuncularımla birlikte savaşmak. Onlar da benim gibi düşündükçe, sahada neler yaptıklarımızı herkes görüyor. Zaten herkes Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyun anlayışını, başarısını konuşarak bunu ispatlıyor.