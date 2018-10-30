Mark van Bommel: Türkiye gibi bir ülkede...

"Aynısı, İspanyol, Alman ve Fransız antrenörler için de oldu, hala da oluyor. Bu kadar başarısızlığın bence herhangi bir anlamı yok. Hollandalı hocalar ya gerçekten şans bulamıyor ya da başarılı olacakları kadar süre tanınmıyor. Geçmişteki örneklere bakın, ne demek istediğimi anlarsınız" dedi.

