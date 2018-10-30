Mark van Bommel: Türkiye gibi bir ülkede...
PSV Teknik Direktörü Mark van Bommel, Türkiye gibi coşkulu ve tutkulu bir ligde hoca değiştirmenin normal olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun sarı lacivertli ekipteki görevinden alınmasının ardından vatandaşı ve PSV teknik direktörü Mark van Bommel, değerlendirmelerde bulundu.
Cocu'nun henüz soyunma odasındayken gönderilmesi hakkında Van Bommel, "Yaptığımız işin içerisinde bu risk var. İstenilen sonuçları alamıyorsanız, üzerinizde baskı artar. Hele bir de Türkiye'deki gibi tutkulu ve ateşli bir ligdeyseniz, baskı daha da fazladır. Bu da çok normal birşey" şeklinde konuştu.
"Geçmişteki örneklere bakın"
Son yıllarda Hollandalı teknik direktörlerin yurt dışında sürekli başarısız olmasıyla ilgili de konuşan Van Bommel "Hollanda, 2010 Dünya Kupası'nda finale çıkınca Hollandalı teknik direktörler bir anda yurt dışındaki takımlarda göreve getirilmeye başladılar."