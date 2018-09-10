Martin Linnes'in menajerinden transfer açıklaması

LEVENT TÜZEMEN: LINNES KALMALI

Linnes çok yönlü bir oyuncu. Gerektiğinde joker gibi görev yapabiliyor. Üstelik düzgün bir profesyonel. Kulübede otururken de sorun çıkartmıyor. Galatasaray daha iyisini alamayacaksa Linnes kalmalıdır. Ayrıca Norveçli oyuncunun takım içinde arkadaşlarıyla uyumlu olduğunu da söyleyebiliriz. Sorunsuz ve verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışan oyuncular, kulüplerin aradığı isimlerdir. Menajeri aç gözlülük yapmazsa Linnes, Galatasaray'da kalır ve faydalı olur.