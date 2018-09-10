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  3. 10 Eylül 2018 13:34

Martin Linnes'in menajerinden transfer açıklaması

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Norveçli oyuncu Martin Linnes'in menajerinden önemli bir transfer açıklaması geldi..

Martin Linnes'in menajerinden transfer açıklaması

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Norveçli oyuncu Martin Linnes'in menajerinden önemli bir transfer açıklaması geldi.
(Sabah)

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Martin Linnes'in menajerinden transfer açıklaması

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Selçuk İnan, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok'un yanı sıra yabancılardan Martin Linnes'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 950 bin Euro garanti ücreti ile sarı-kırmızılı takımın en az kazanan oyuncularından olan Norveçli sağ bek, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor.

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Martin Linnes'in menajerinden transfer açıklaması

LINNES'E İKİ TEKLİF GELDİ
26 yaşındaki Linnes'in menajeri Jim Solbakken, oyuncusu ile ilgili şu açıklamaları yaptı: "Martin'e yazın İngiltere Premier Ligi'nden ve İspanya'dan iki ciddi teklif geldi. Ancak Martin Galatasaray'da kalmak istedi ve iki teklifi reddetti. Yakında Martin için Galatasaray yönetimi ile oturup konuşacağız. Neler olacağını göreceğiz.''

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Martin Linnes'in menajerinden transfer açıklaması

LEVENT TÜZEMEN: LINNES KALMALI
Linnes çok yönlü bir oyuncu. Gerektiğinde joker gibi görev yapabiliyor. Üstelik düzgün bir profesyonel. Kulübede otururken de sorun çıkartmıyor. Galatasaray daha iyisini alamayacaksa Linnes kalmalıdır. Ayrıca Norveçli oyuncunun takım içinde arkadaşlarıyla uyumlu olduğunu da söyleyebiliriz. Sorunsuz ve verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışan oyuncular, kulüplerin aradığı isimlerdir. Menajeri aç gözlülük yapmazsa Linnes, Galatasaray'da kalır ve faydalı olur.

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