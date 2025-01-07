Maskot taraftarla kavga edip gözaltına alındı

Göz-Göz, bu maçta potada kendisine küllerinden doğan Anka Kuşu'ndan esinlenerek bulduğu logodan ilham alınarak tasarlanan K'ANKA adı verilen maskotunu da ilk kez tanıttı. Bir süredir sosyal medyada duyurulan K'ANKA maçta taraftarla buluştu.