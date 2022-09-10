Mauricio Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri olay oldu
Galatasaray'ın yeni transferi Mauricio Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'nın Galatasaray'dan dudak uçuklatan talepleri ortaya çıktı.
Galatasaray'a transferiyle hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ses getiren Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Mauricio Icardi'nin transferine dair yankılar sürüyor.
Yıldız oyuncunun eşi ve aynı zamanda da menajerliğini yapan Wanda Nara'nın da bu süreçte oldukça etkin bir rol oynadığı bilinirken, Nara'nın transferin gerçekleşmesi için Galatasaray'dan talepleri de ortaya çıktı.
Ülkesi Arjantin'de oyuncu ve modellik de yapan Wanda Nara'nın Türkiye'ye geliş süreci Arjantin'de yayın yapan America TV'deki LAM isimli programda masaya yatırılırken, Nara'nın teklife ikna olabilmesi için Sarı-Kırmızılı kulüpten talepleri de aktarıldı.
Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce Galatasaray yetkililerinden özel aşçı, 5 çocukları için okul, Aralık ayına kadar otel odası, ailece yaşayacakları ev, özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç talebi olduğu kaydedildi.