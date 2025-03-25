Mauro Icardi imaj değiştirdi; artık onu boşandığı eski eşi Wanda Nara bile tanıyamaz!
Sakatlığı nedeniyle sezonu sezonu kapatan ve bu süreçte eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma süreciyle gündemden düşmeyen Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ve yeni imajıyla verdiği pozlarla herkesi şaşırttı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında oynanan mücadelede yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi yeni imajıyla görenleri hayretler içerisinde bıraktı.
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Bir yılı aşkın süredir her gün haklarında ayrı bir skandalın ortaya çıktığı Mauro Icardi ile Wanda Nara çifti geçtiğimiz hafta resmen resmen boşanmıştı.
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Eski eşinden boşanma sürecinde yaşadığı stesi yeni sevgilisi China Suarez ile vakit geçirerek unutmaya çalışan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi bu sefer de yeni imajıyla olay oldu.
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Tedavisi ülkesi Arjantin'de devam eden zaman zaman İstanbul'a gelen Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'le birlikte verdiği pozları sosyal medyayı salladı.
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