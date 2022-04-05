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Mbappe, Müslüman mı oldu?

PSG'de yıldız futbolcular Kylian Mbappe, Achraf Hakimi ile birlikte yaptığı paylaşım "Kylian Mbappe, Müslüman mı oldu" sorusunu sordurdu.

Mbappe, Müslüman mı oldu? - Resim: 1

PSG'de yıldız futbolcular Kylian Mbappe ve Achraf Hakimi, iftarda bir araya geldi.

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Mbappe, Müslüman mı oldu? - Resim: 2

Fas milli takımında forma giyen Hakimi'nin yemek öncesi Mbappe ile birlikte yaptığı paylaşım soruları da beraberinde getirdi.

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Mbappe, Müslüman mı oldu? - Resim: 3

"Ramazan enerjisi" yazısıyla paylaşına videoda Mbappe'nin iftarda bir demlikten bardaklara içecek doldurduğu gözüktü.

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Mbappe, Müslüman mı oldu? - Resim: 4

Hristiyan olduğu bilinen Fransız yıldız Mbappe'nin Ramazan ayı paylaşımında ve iftarda yer alması sosyal medyada "Acaba Müslüman mı oldu?" sorularını beraberinde getirdi.

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