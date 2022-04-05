Mbappe, Müslüman mı oldu?
PSG'de yıldız futbolcular Kylian Mbappe, Achraf Hakimi ile birlikte yaptığı paylaşım "Kylian Mbappe, Müslüman mı oldu" sorusunu sordurdu.
PSG'de yıldız futbolcular Kylian Mbappe ve Achraf Hakimi, iftarda bir araya geldi.
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Fas milli takımında forma giyen Hakimi'nin yemek öncesi Mbappe ile birlikte yaptığı paylaşım soruları da beraberinde getirdi.
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"Ramazan enerjisi" yazısıyla paylaşına videoda Mbappe'nin iftarda bir demlikten bardaklara içecek doldurduğu gözüktü.
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Hristiyan olduğu bilinen Fransız yıldız Mbappe'nin Ramazan ayı paylaşımında ve iftarda yer alması sosyal medyada "Acaba Müslüman mı oldu?" sorularını beraberinde getirdi.
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