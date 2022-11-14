Mbappe'den skandal hareket! Cinsel organını gösterdi

Mücadele öncesinde ise adeta karşılaşmanın önüne geçen bir olay yaşandı. PSG'nin süper yıldızı Kylian Mbappe, geçtiğimiz günlerde Auxerre'in 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kays Ruiz'in kendisi hakkında dedikodular ortaya attığını iddia ettiği Kays Ruiz'e oldukça ilginç bir tepkide bulundu.