Mbaye Diagne'den dikkat çeken itiraf

Trabzonspor forması giyen vatandaşı Badou Ndiaye ile canlı yayın yapan Diagne, ülkesindeki gençlerin onu örnek almaması gerektiği yorumu üzerine, "En büyük hayalim Mekke'ye gitmek. Eğer gidersem, küpelerimi çıkaracağım. Dövmelerimi ise çıkaramam ama genç insanların bunu yapmamasını rica ediyorum" dedi.