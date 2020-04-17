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  3. 17 Nisan 2020 14:16

Mbaye Diagne'den dikkat çeken itiraf

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı ve gollerinden çok sorunlarla gündeme gelen Mbaye Diagne, Senegal'de tepki toplayan sözü sonrasında Instagram'da kendini savundu.

Mbaye Diagne'den dikkat çeken itiraf

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı ve gollerinden çok sorunlarla gündeme gelen Mbaye Diagne, Senegal'de tepki toplayan sözü sonrasında Instagram'da kendini savundu.

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Mbaye Diagne'den dikkat çeken itiraf

Trabzonspor forması giyen vatandaşı Badou Ndiaye ile canlı yayın yapan Diagne, ülkesindeki gençlerin onu örnek almaması gerektiği yorumu üzerine, "En büyük hayalim Mekke'ye gitmek. Eğer gidersem, küpelerimi çıkaracağım. Dövmelerimi ise çıkaramam ama genç insanların bunu yapmamasını rica ediyorum" dedi.

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Mbaye Diagne'den dikkat çeken itiraf

Senegalli oyuncu ayrıca, "Benim için neyin doğru olduğunu biliyorum. Kötü şeylere oranla, iyi şeyler yapıyorum. Her şeyi bilerek yapıyorum." ifadelerini kullandı. Kaynak:Sabah

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Mbaye Diagne'den dikkat çeken itiraf

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