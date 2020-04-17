Mbaye Diagne'den dikkat çeken itiraf
Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı ve gollerinden çok sorunlarla gündeme gelen Mbaye Diagne, Senegal'de tepki toplayan sözü sonrasında Instagram'da kendini savundu.
Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı ve gollerinden çok sorunlarla gündeme gelen Mbaye Diagne, Senegal'de tepki toplayan sözü sonrasında Instagram'da kendini savundu.
Trabzonspor forması giyen vatandaşı Badou Ndiaye ile canlı yayın yapan Diagne, ülkesindeki gençlerin onu örnek almaması gerektiği yorumu üzerine, "En büyük hayalim Mekke'ye gitmek. Eğer gidersem, küpelerimi çıkaracağım. Dövmelerimi ise çıkaramam ama genç insanların bunu yapmamasını rica ediyorum" dedi.
Senegalli oyuncu ayrıca, "Benim için neyin doğru olduğunu biliyorum. Kötü şeylere oranla, iyi şeyler yapıyorum. Her şeyi bilerek yapıyorum." ifadelerini kullandı. Kaynak:Sabah