  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Nisan 2020 11:25

Mbaye Diagne'ye tepkiler çığ gibi büyüdü

Sezon başı Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan ama disiplinsiz hareketleri nedeniyle Belçika'da kadro dışı kalan Mbaye Diagne, skandal bir harekete imza attı.

Mbaye Diagne'ye tepkiler çığ gibi büyüdü

Sezon başı Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan ama disiplinsiz hareketleri nedeniyle Belçika'da kadro dışı kalan Mbaye Diagne, skandal bir harekete imza attı.

1/ 12
Mbaye Diagne'ye tepkiler çığ gibi büyüdü

Galatasaray'da oynarken de sosyal medyayı çok fazla kullanmakla eleştirilen Diagne, sosyal medyada yine çok konuşulacak sözler kullandı.

2/ 12
Mbaye Diagne'ye tepkiler çığ gibi büyüdü

Diagne, bu kez ülkesi Senegal'de tartışma yaratırken tüm dikkatleri üzerine çekti...

3/ 12
Mbaye Diagne'ye tepkiler çığ gibi büyüdü

Instagram'ı yoğun bir şekilde kullanan Senegalli forvet, genç bir kadınla canlı yayın yaptı. Diagne, canlı yayında "İlk kez ne zaman seks yaptın" diye sordu ve kadının çok utanarak yayından çıktı. Golcü oyuncu bu hareketi ile tepkilerin hedefi oldu.

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM