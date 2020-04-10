Mbaye Diagne'ye tepkiler çığ gibi büyüdü

Instagram'ı yoğun bir şekilde kullanan Senegalli forvet, genç bir kadınla canlı yayın yaptı. Diagne, canlı yayında "İlk kez ne zaman seks yaptın" diye sordu ve kadının çok utanarak yayından çıktı. Golcü oyuncu bu hareketi ile tepkilerin hedefi oldu.