Mbaye Diagne'ye tepkiler çığ gibi büyüdü
Sezon başı Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan ama disiplinsiz hareketleri nedeniyle Belçika'da kadro dışı kalan Mbaye Diagne, skandal bir harekete imza attı.
Sezon başı Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan ama disiplinsiz hareketleri nedeniyle Belçika'da kadro dışı kalan Mbaye Diagne, skandal bir harekete imza attı.
Galatasaray'da oynarken de sosyal medyayı çok fazla kullanmakla eleştirilen Diagne, sosyal medyada yine çok konuşulacak sözler kullandı.