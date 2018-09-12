Mehmet Demirkol'dan flaş Burak Yılmaz iddiası !
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Burak Yılmaz ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Bein Sports Haber ekranlarında gündemi yorumladı. Demirkol'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Tolga Ciğerci iyi bir oyuncuydu. Kronik sakatlığı var. Bu biraz zar atmak gibi oldu ama Ali Koç kendimizi koruduk diyor.
Sportif direktörün ülkeyi iyi tanıması gerekiyor. Hollandalı teknik adam konusunda da itirazlarım vardı ancak Ali Koç ve yönetimi başarılı olacaklarını düşünüyorsa bunun peşinden gitsin. İşin ekonomik boyutu da var. Kulüpler Birliği Başkanı olsam, 3 senedeki amacım Şampiyonlar Ligi’ne katılımı artırmak olurdu. Çünkü senin ürünün futbol.
Giuliano ve Josef’in satılmaması gerektiğini düşünüyorduk ancak ticari anlamda satılması gerekiyordu. Josef geldiği zaman o senenin en iyi transferi olduğunu düşünmüştüm. Giuliano’nun da iyi bir futbolcu olduğu düşündüm ancak Fenerbahçe’ye katkıları istenilen seviyede olmadı. Fenerbahçe orta sahasının değişmesi gerekiyordu. Gelenler onların yerini ne kadar dolduracak, zamanla göreceğiz.