Mehmet Demirkol'dan flaş Burak Yılmaz iddiası !

Giuliano ve Josef’in satılmaması gerektiğini düşünüyorduk ancak ticari anlamda satılması gerekiyordu. Josef geldiği zaman o senenin en iyi transferi olduğunu düşünmüştüm. Giuliano’nun da iyi bir futbolcu olduğu düşündüm ancak Fenerbahçe’ye katkıları istenilen seviyede olmadı. Fenerbahçe orta sahasının değişmesi gerekiyordu. Gelenler onların yerini ne kadar dolduracak, zamanla göreceğiz.