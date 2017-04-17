Mehmet Demirkol'dan flaş yorum !
NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş’ın Lyon’a 2-1 yenildiği maçı değerlendirdi.
NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş’ın Lyon’a 2-1 yenildiği maçı değerlendirdi ve Şenol Güneş’in o maçtaki formsuzluğuna dikkat çekti. Beşiktaş’taki yapının sağlamlığına dikkat çeken Demirkol, “Galatasaray ve Fenerbahçe şu günkü halleriyle bunu orada yapsalar 6-7 tane yer dönerler” diye konuştu.
Spor Servisi’nde Mehmet Demirkol, Olympique Lyon’un Beşiktaş’ı 2-1 yendiği maçta Şenol Güneş’in formsuzluğuna dikkat çekti.
“Şenol Hoca bence 1995-96’dan beri en kötü maçını oynadı.” diyen Mehmet Demirkol, “O gün, çok formsuzdu. İlk planı tutmadı, 14. dakikada değişiklik yaptı o da tutmadı. Necip’i aldı yine olmadı. İlk plan tutmadı, 4 değişiklik yapıldı, onlar da tutmadı. Bu kadar üst üste değişiklik yaptı. Kendisi gördü hatayı, düzeltti yine olmadı” dedi.
Quaresma’nın yokluğunda 4 oyuncunun yerinin değiştirildiğini buna karşın oyun planının tutmadığını kaydeden Mehmet Demirkol, “Bütün bunlara rağmen, ciddi eksikliğin var. 4 oyuncunun yeri değişmiş. Bir kişi Quaresma yok, 4 oyuncunun yerini değiştirmişsin. Tutmuyor. Bunu Galatasaray, Fenerbahçe şu günkü halleriyle orada yapsalar 6-7 tane yer dönerler. Bu, Beşiktaş’ın yapısının ne kadar sağlam olduğunu da gösteriyor. Bittikten sonra da kimsenin kimseye karşı hiçbir güvensizliği yok. Herkesin birbirine güveni tam. Atiba diyor ki; yanlış pas attım, hata benden başladı. Şenol Hoca kızmış belli. İnsanların birbirine güvenmesinden daha büyük bir kazanım olamaz” sözleriyle siyah beyazlı takımı övdü.