Mehmet Demirkol'dan flaş yorum !

Quaresma’nın yokluğunda 4 oyuncunun yerinin değiştirildiğini buna karşın oyun planının tutmadığını kaydeden Mehmet Demirkol, “Bütün bunlara rağmen, ciddi eksikliğin var. 4 oyuncunun yeri değişmiş. Bir kişi Quaresma yok, 4 oyuncunun yerini değiştirmişsin. Tutmuyor. Bunu Galatasaray, Fenerbahçe şu günkü halleriyle orada yapsalar 6-7 tane yer dönerler. Bu, Beşiktaş’ın yapısının ne kadar sağlam olduğunu da gösteriyor. Bittikten sonra da kimsenin kimseye karşı hiçbir güvensizliği yok. Herkesin birbirine güveni tam. Atiba diyor ki; yanlış pas attım, hata benden başladı. Şenol Hoca kızmış belli. İnsanların birbirine güvenmesinden daha büyük bir kazanım olamaz” sözleriyle siyah beyazlı takımı övdü.