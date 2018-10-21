  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 21 Ekim 2018 11:18

Mehmet Ekici gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Ekici, gözyaşlarına hakim olamadı.

Mehmet Ekici gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

1/ 40
Mehmet Ekici gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'de, 61'de Ayew'in yerine oyuna dahil olan, oynadığı 15 dakikada çok etkili bir performans sergilerken bir de topu direkten dönen Mehmet Ekici, sakatlandı.

Maçın 76. dakikasında topsuz koşu sırasında sakatlık geçiren yetenekli orta saha oyuncusu, oyuna devam edemezken, kulübede gözyaşlarını tutamadı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...)

2/ 40
Mehmet Ekici gözyaşlarını tutamadı

Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu skorun ardından Sivasspor puanını 10 yaparken Fenerbahçe 9 puanla 15. sırada kaldı.

3/ 40
Mehmet Ekici gözyaşlarını tutamadı

İşte maçtan kareler...

4/ 40
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM