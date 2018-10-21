Mehmet Ekici gözyaşlarını tutamadı
Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Ekici, gözyaşlarına hakim olamadı.
Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'de, 61'de Ayew'in yerine oyuna dahil olan, oynadığı 15 dakikada çok etkili bir performans sergilerken bir de topu direkten dönen Mehmet Ekici, sakatlandı.
Maçın 76. dakikasında topsuz koşu sırasında sakatlık geçiren yetenekli orta saha oyuncusu, oyuna devam edemezken, kulübede gözyaşlarını tutamadı.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...)
Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu skorun ardından Sivasspor puanını 10 yaparken Fenerbahçe 9 puanla 15. sırada kaldı.