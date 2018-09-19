Melis Sayım'dan Tuncay Şanlı'ya ihanet suçlaması!

100 BİN TL KİRA GETİRİM YOK: Çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamaktan kaçacak bir baba olmadığını belirten Tuncay Şanlı, iddia edildiği gibi 100 bin TL kira geliri olmadığını, Beykoz'daki evini Beşiktaşlı bir futbolcuya kiraya verdiğini, 12 bin dolar kira geliri olduğunu, kendisinin de 13 bin 500 TL'ye kirada oturduğunu kaydetti. Sakarya'da ortağı olduğu otelin üzerinde ise 11 milyon 500 bin TL tutarında ipotek bulunduğunu ifade etti.