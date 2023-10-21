Melissa Vargas, Fenerbahçe'ye de Türkiye'ye de veda etti
A Milli Kadın Voleybol formasıyla harikalar yaratan Melissa Vargas, Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'a transfer oldu ve Fenerbahçe'den ayrıldı.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımının yıldızı Melissa Vargas Fenerbahçe'den ayrıldı... Filenin Sultanı Melissa Vargas'ın, Çin'e transfer olduğu açıklandı.
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Melissa Vargas'ın yıllardır çalıştığı menajerlik şirketi yaptığı açıklamada, "Melissa Vargas 2025/2026 sezonu sonuna kadar oynayacağı Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'a transfer oldu." ifadelerini kullandı.
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İmzayı attıktan sonra konuşan Melissa Vargas, "Herkesin böyle iyi ve yardımsever olduğu bir takımda oynamaktan ve burada olmaktan mutluyum. Tianjin’e her geri dönüşümde mutluluk hissediyorum. Bu kez de şampiyonluğu tekrar kazanmak için çok çalışmaya devam edeceğim" dedi. Melissa Vargas'ın Türkiye'den ayrılması taraftarları bir hayli üzdü.
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