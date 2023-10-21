Melissa Vargas, Fenerbahçe'ye de Türkiye'ye de veda etti

İmzayı attıktan sonra konuşan Melissa Vargas, "Herkesin böyle iyi ve yardımsever olduğu bir takımda oynamaktan ve burada olmaktan mutluyum. Tianjin’e her geri dönüşümde mutluluk hissediyorum. Bu kez de şampiyonluğu tekrar kazanmak için çok çalışmaya devam edeceğim" dedi. Melissa Vargas'ın Türkiye'den ayrılması taraftarları bir hayli üzdü.