Messi hangi takıma gidecek? Neymar'dan bomba paylaşım
Barcelona'dan ayrılan Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin hangi takıma gideceği merak konusu oldu. Neymar'ın paylaşımı ise gündeme bomba gibi düştü.
Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'nin yeni adresi merak konusu.
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İspanyol devi Barcelona dün Arjantinli yıldızın takımdan ayrıldığını açıklamıştı.
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Neymar'ın Barcelona'dan takım arkadaşı Messi'nin de içerisinde bulunduğu paylaştığı fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu.
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Messi'nin Paris Saint Germain'den Neymar, Veratti, Parades ve Dı Maria ile olan fotoğraf karesinde bulunması transfer dedikodularını alevlendirdi.
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