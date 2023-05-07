Messi krizi büyüyor! PSG kadro dışı bıraktı, yeni rotası belli oldu
Kulübü PSG'den habersiz olarak Suudi Arabistan'a giden Lionel Messi yayınladığı özür videosuna rağmen affedilmedi. PSG kararını verdi, Messi'nin yeni kulübü belli oldu...
Takımın izinli olacağını düşünüp haber vermeden Suudi Arabistan'a giden Lionel Messi, kadro dışı bırakılmıştı.
Yayınladığı video ile PSG'den özür dileyerek yönetimin kendisi için vereceği kararı beklediğini söyleyen Messi için karar verildi.
Messi yayınladığı videoda, “Merhaba, şu anda olanlar nedeniyle bu videoyu çekmek istedim. İlk olarak tabii ki arkadaşlarım ve kulüpten özür dilerim. Dürüst olmak gerekirse, önceki haftalarda olduğu gibi maçtan sonra izinli olacağımızı düşündüm. Daha önce iptal ettiğim Arabistan gezisini ben organize etmiştim. Tekrar söylüyorum, yaptığım şey için özür dilerim ve kulübün kararını bekliyorum. Başka bir şey yok, kucak dolusu sevgiler.” demişti.
PSG'nin kararından dönmeyeceği ve sene sonu için yolları ayıracağı öğrenilen Messi için Fransa serüveni sona eriyor.