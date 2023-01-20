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Messi ve Ronaldo'nun karşı karşıya geldiği maçta gol yağmuru

Arjantinli Lionel Messi'li Fransız ekibi PSG ile Portekizli Cristiano Ronaldo'lu Suudi Arabistan'ın Al-Nassr arasındaki maçta gol yağmuru yaşandı. 9 gollü mücadelede gülen taraf Messi oldu.

Messi ve Ronaldo'nun karşı karşıya geldiği maçta gol yağmuru - Resim: 1

Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ve Al Hilal takımlarının karması, Riyad Sezon Kupası maçında Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda karşılaştı. PSG, sahadan 5-4 galip ayrıldı.

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Messi ve Ronaldo'nun karşı karşıya geldiği maçta gol yağmuru - Resim: 2

2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu unvanıyla sahaya çıkan Arjantinli yıldız Messi, 3. dakikada attığı golle PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Portekizli Cristiano Ronaldo, 34. dakikada penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi.

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Messi ve Ronaldo'nun karşı karşıya geldiği maçta gol yağmuru - Resim: 3

Fransız ekibi, 43. dakikada Marquinhos ile bir kez daha öne geçerken, 45+3. dakikada Brezilyalı Neymar penaltı atışından yararlanamadı.

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Messi ve Ronaldo'nun karşı karşıya geldiği maçta gol yağmuru - Resim: 4

2,5 sezon için 500 milyon avroluk sözleşme imzaladığı Al-Nassr için ilk kez sahaya çıkan Ronaldo, 45+6. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak ilk yarının skorunu 2-2 olarak belirledi.

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