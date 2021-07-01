Messi'nin sözleşmesi bitti... Serbest kaldı!
Barcelona'nın sözleşme yenilemediği Messi 778 maça çıkarken 672 gol attı, 305 asist yaptı.
Lionel Messi'nin Barcelona kariyeri kağıt üzerinde sona erdi. 2000 yılında Arjantin ekibi Newell’s Old Boys’tan Barcelona’ya transfer edilen süper star, 21 yıl sonra boşta kaldı.
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Kulübün yeni seçilen başkanı Joan Laporta, göreve gelir gelmez Messi’yle anlaşılacağı vaadini vermesine karşın bu sözünü tutamadı.
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Messi, 2000 yılındaki yolculuğundan tam 9 yıl sonra henüz 21 yaşındayken Ballon d’Or ödülünü kazandı. 2009 yılından 2012 yılına kadar 4 sezon boyunca Ballon d’Or ödülü el değiştirmedi.
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İtalya'dan Juventus, Fransa'dan da PSG devrede.
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